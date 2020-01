PSG – Combien ça coûte de recruter Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) ?

Edinson Cavani, s’il devait partir au cours de ce mercato, pourrait être remplacé. D’Angleterre en France, circule ce week-end le nom de Pierre-Emerick Aubameyang, maintenant que l’intérêt du Barça à l’égard de l’attaquant d’Arsenal s’est éteint. Le PSG envisagerait de rapatrier en Ligue 1 l’ancien stéphanois, capitaine d’Arsenal, qui est à 30 ans, dans les meilleures saisons de sa carrière. Il évolue à la pointe de l’attaque, c’est un poste plus valorisé dans le football.

Le PSG penserait à Aubameyang pour remplacer Cavani

Dans sa carrière, l’international gabonais a baroudé. Il a joué en France (Dijon, Lille, Monaco et Saint-Etienne), en Italie au Milan AC, en Allemagne au Borussia Dortmund et depuis l’hiver 2018, au club d’Arsenal en Premier League. Les Gunners ont versé 63,75 millions d’euros pour le recruter, jusqu’à l’arrivée dans l’été de Nicolas Pépé (80 M€), il était le transfert le plus cher d’Arsenal, dans le sens des arrivées. Malgré l’âge qui avance et les difficultés sportive du club londonien, sa valeur marchande est restée constante. Proche de 60 millions d’euros, pour l’Observatoire du football, de 65 millions d’euros estimés par KPMG et 70 millions, du côté de la plateforme Transfermarkt. Il est globalement valorisé un peu plus cher que son camarade Alexandre Lacazette, sur le front de l’attaque d’Arsenal.

Un contrat d’un an et demi jusqu’à la fin de la saison 2021

C’est beaucoup pour un joueur à qui il ne reste qu’une saison et demi de contrat. Son club lui a fait part de son désir de le prolonger, mais les discussions sont restées jusqu’ici sans effet. C’est que Pierre-Emerick Aubameyang est un joueur suivi, du Barça ou du Real Madrid ces temps derniers et désormais il le serait du PSG. Le recruter signifie augmenter la durée de son contrat et revaloriser son salaire, estimé proche de la dizaine de millions d’euros bruts cette saison 2019-20. Il reste cinq jours au PSG pour éventuellement agir sur ce dossier, avant la fermeture du mercato pour sa période hivernale.