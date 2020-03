PSG – Combien ça coûte de s’abonner au Parc pour la saison prochaine ?

La saison en cours n’est pas encore achevée que déjà au Paris SG, on se projette vers le prochain exercice, pour ce qui concerne les abonnements. Parce que le club ne devrait pas avoir de difficultés à écouler ses sésames, il a ouvert dans la semaine, sa pré-campagne d’abonnement pour la saison 2020-21 prochaine, en invitant ceux qui souhaitent s’encarter à s’inscrire au préalable sur une liste d’attente.

Le PSG lance une campagne pour s’inscrire sur liste d’attente

Cela selon la formule voulue par chacun. Le PSG en propose trois différentes. La première est « l’offre virage », c’est celle du noyau dur des soutiens du club, là où siège le Collectif Ultra Paris (CUP), les soirs de matches à domicile. Il faut compter 450 euros l’abonnement, qui ajoute plusieurs avantages comme de pouvoir prêter ou revendre son abonnement un certain nombre de fois dans l’exercice, ou d’être prioritaire sur un achat de billets supplémentaires.

Trois différentes formules d’abonnement pour la saison 2020-21 prochaine

Après, il faut monter en gamme. D’abord avec « l’offre tribune » à 555 euros, pour un placement en tribune latérale ou du côté de la tribune Boulogne. Et pour l’abonnement le plus premium existe « l’offre club premier », pour laquelle il est écrit dans la formule : « Vivez une prestation d’exception, à l’image d’un club qui vise l’excellence ». Le placement est central, les avantages plus nombreux et pour se le procurer il faut payer 1 260 euros.

Le PSG ne précise pas quand s’achèvera la phase d’inscription pour le début des ventes d’abonnements. Cette saison 2019-20, le club champion de France a 35 500 encartés, il est celui qui en possède le plus en Ligue 1.