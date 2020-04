PSG – Combien Neymar a coûté au PSG depuis son arrivée ?

C’est un exercice effectué par le populaire Sun en Angleterre, que nous avons repris et ajusté sur les chiffres. Combien Neymar a t-il-coûté au PSG depuis qu’il a été recruté, le 3 août 2017 ? Pour s’en faire une idée, ont été additionnés le coût de l’indemnité sur le transfert à 222 millions d’euros et les salaires cumulés toutes ces saisons. L’attaquant brésilien est le joueur le mieux payé de la Ligue 1, depuis les révélations des Football Leaks à ce sujet, on sait qu’il gagne 35 millions d’euros net la saison, ou 45,5 millions d’euros bruts.

4,5 M€ le coût du match de Neymar sous le maillot du PSG

Soit 136,5 millions sur trois saisons, sachant que l’exercice 2019-20 est probablement terminé. Sous l’ère Neymar, le Paris Saint-Germain a disputé 155 mais le joueur n’a participé qu’à la moitié environ, soit 80 rencontres. Rapporté au coup de son transfert et des salaires (222 + 136,5 = 358,5 M€), cela revient à estimer le coût d’un match du Brésilien sous le maillot parisien, à 4,5 millions d’euros bruts. Neymar est la recrue la plus chère de l’histoire du football, depuis que Paris a levé la clause libératoire du Barça dans son contrat.

La C1 se refuse toujours au PSG et le Ballon d’or au Brésilien

A propos du club catalan justement, il se dit avec plus ou moins d’insistance selon les moments, que Neymar souhaiterait y revenir. Déjà l’été dernier et la rumeur revient, alors que l’on devrait normalement s’approcher de la période du mercato. On parle enfin de ce que le Brésilien vaut financièrement, sans toutefois oublier qu’il rapporte énormément sur sa seule image, auprès des sponsors et des fans. L’échec à son sujet est plutôt sportif, il est venue à Paris pour aider le club à gagner la Ligue des champions et profiter de ce succès pour remporter le Ballon d’or. Jusqu’ici, il n’a eu ni l’une, ni l’autre.