PSG : Combien Paris a gagné jusqu’ici en Ligue des champions ?

Près de 65 M€ gagnés par le PSG, en Ligue des champions. Et ce, sans l’apport de la télé.

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a mis un point d’honneur, ce mardi soir, à bien finir le travail. Sa dernière victoire sur Bruges (4-1), ajoute 2,8 millions d’euros de plus, à sa cagnotte déjà bien remplie. Car en effet, au jeu des primes gagnées de cette C1, le vice-champion de France joue proche du top 5, à la faveur notamment, du classement au coefficient. Nous y reviendrons.

Le PSG, deuxième, est qualifié pour les huitièmes

La phase de groupe terminée, pour le Paris SG, elle rapporte trois victoires, payées 2,8 millions d’euros chacune, soit 8,4 millions, plus deux nuls à 930 000 euros, qui valent donc 1,86 M€. A ces 10,26 millions récompensants la performance sur le rectangle vert, s’ajoute la prime commune aux 32 équipes qualifiées, au départ de cette phase de groupes. Elle est de 15,64 millions d’euros, pour cette saison 2021-2022. Egalement, puisque le club a validé son billet, 9,6 millions de plus, pour la qualification aux huitièmes de finale du tournoi.

Un minimum garanti de 64,25 M€ pour Paris dans cette C1

Jusqu’ici, Paris cumule 34,6 millions d’euros, auxquels se complète le bonus du classement au coefficient, sur les dix saisons européennes révolues. Le PSG est septième, il revendique donc 26 parts à 1,137 M€, soit 29,562 millions d’euros. Cela augmente le total à 64,252 millions d’euros, qui sont un minimum sûr et certain pour Paris. Et l’on parle bien de minimum, car ce détail des primes que nous vous donnons est sans l’apport final des droits de l’audiovisuel. Cela ne comprend pas, non plus, les bénéfices de la billetterie ou du merchandising, les soirs de matchs à domicile. Jusqu’ici, pour le PSG, l’opération est donc bonne, autant sportivement que sur le plan financier.