PSG : Combien vaut Abdou Diallo sur ce mercato ?

Titularisé 14 fois en 27 matches de Ligue 1 au cours de l’exercice 2019-20, Abdou Diallo a difficilement trouvé ses marques au PSG. Face à la concurrence de Presnel Kimpempe et Thiago Silva, difficile de se faire un nom dans la charnière parisienne. A 24 ans, le jeune défenseur a déjà connu plusieurs clubs avant le Paris SG. Le directeur sportif de la capitale, Leonardo, a confié dans Le Parisien que le joueur serait susceptible d’être placé sur liste des transferts. Mais à quel prix ?

Une saison plus difficile que les autres

Formé à l’AS Monaco, Abdou Diallo a vite attiré l’oeil des spécialistes au FSV Mayence lors de la saison 2017-18. Transféré à la fin de la saison au Borussia Dortmund moyennant 28 millions d’euros d’indemnités, il y a joué 35 matchs, une année pleine. Alors que sa valeur marchande augmentait grandement, le PSG a décidé de s’offrir ses services pour 32 millions d’euros et 2 de bonus, l’été dernier. Malheureusement, il n’a joué que la moitié des matchs de Ligue 1 depuis et sa cote sur le marché des transferts tendrait à baisser. D’après Transfermarkt, l’ancien espoir français vaudrait une nouvelle fois 28 millions d’euros, après cette saison difficile. L’Observatoire du football le valorise toutefois à plus, dans une fourchette de 30 à 40 millions d’euros.

Quel choix pour Abdou Diallo et le PSG ?

Il semblerait que Leonardo veuille pousser le joueur vers la sortie, dans l’objectif de rapporter des liquidités au club, durant ce mercato. Peu utilisé, le défenseur parisien devrait y voir une occasion de rebondir dans une autre ville. Mais avec le départ de Thiago Silva, il pourrait tout aussi bien vouloir rester et tenter sa chance à Paris. Reste à savoir si le PSG est prêt à honorer son contrat jusqu’en 2024 et à payer le joueur de 24 ans 5,4 millions d’euros par an, un salaire qui pèse dans l’effectif au ratio de son temps de jeu sur le terrain.