PSG – Combien vaut Alphonse Areola sur le mercato ?

Quel avenir pour alphonse Areola ? Alors que le Real Madrid qui l’a en prêt pour la saison ne devrait pas le conserver, le gardien du PSG n’envisagerait pas d’allonger son temps à Paris, une fois rentré d’Espagne. L’international français ne tient pas à jouer la doublure de Keylor Navas, installé avec succès dans les buts du champion de France. L’Angleterre pourrait être un point de chute, pour celui qui n’a encore jamais connu de transfert, avec paiement d’une indemnité compensatoire.

La valeur marchande d’Areola est à la baisse cette saison

Justement, combien alors vaut Alphonse Aréola sur le marché des transferts ? Il n’a joué qu’une douzaine de matches cette saison entre le PSG (4) et le Real Madrid (8) et son contrat – prolongé en fin d’année 2018 – avance dans le temps, sa cote est donc estimée à la baisse sur la saison 2019-20, toujours en cours. Il vaut 13 millions d’euros pour Transfermarkt et de 15 à 20 millions d’euros, donnés par l’Observatoire du football. Le Real Madrid n’a pas d’option d’achat dans le prêt d’un an négocié avec Paris.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, mais des envies d’ailleurs

Depuis l’extension de son contrat, le gardien de 27 ans, trois fois sélectionné chez les Bleus est au Paris Saint-Germain jusqu’en 2023. Il a été augmenté à cette occasion, à près de 8,4 millions d’euros bruts la saison. En Premier League anglaise, c’est l’équivalent de Kepa Arrizabalaga à Chelsea. Le portier des Blues est le deuxième portier le mieux payé du championnat, mais à distance toutefois lointaine de David de Gea à Manchester United ; il a depuis sa prolongation en août dernier, le plus haut salaire du foot britannique, à plus de 22 M€ la saison. En ce qui concerne Alphonse Areola, s’il a des envies d’ailleurs, c’est par nécessité d’obtenir du temps de jeu, sachant désormais que l’Euro 2020 est reporté d’un an.