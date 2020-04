PSG – Combien vaut Jesé Rodriguez sur le mercato ?

Il reviendra bientôt. Car oui, on l’oublie depuis qu’il additionne les prêts d’Espagne au Portugal, mais Jesé Rodriguez est encore et toujours un joueur appartenant au PSG. A la fin de cette saison 2019-20 après une expérience, tout aussi mitigée que les autres au Sporting, l’attaquant ibère doit rentrer à Paris pour y poursuivre son contrat, signé en 2016. A l’époque, il appartenait au Real Madrid, son club formateur, qui l’a cédé au Paris Saint-Germain, contre une indemnité de 25 millions d’euros.

Fin du prêt portugais et retour au PSG pour Jesé Rodriguez

La belle affaire pour le club merengue, trop instable sur et hors des pelouses de football, depuis qu’il est en France, Jesé Rodriguez est en perte sinon de confiance, de façon certaine, d’efficacité. Il est désormais bien loin de sa valeur d’antan, le Sporting n’a pas voulu le conserver et donc par ricochet, lever l’option d’achat fixée dans le prêt, à 7 millions d’euros. Même s’il est buteur, un poste d’ordinaire plus cher que les autres sur le terrain, le natif de La Palmas est coté à moins, plutôt dans une fourchette d’estimation de 3,5 à 5 millions d’euros. Car outre ses statistiques faméliques de la saison en cours (14 matches, dont la moitié environ titulaire pour un seul but inscrit), il y a l’échéance proche de son contrat pour diminuer sa cote, sur le mercato.

Une quinzaine de matches par saison depuis qu’il appartient à Paris

Jesé s’est engagé en 2016, sur un bail de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2021. Il va donc entrer dans la dernière saison de son contrat à près de 6 millions d’euros bruts la saison. Là encore, l’Espagnol ne trouvera pas d’aussi bonnes conditions ailleurs. Le Sporting d’ailleurs n’assumait que le tiers de ses émoluments le temps de son prêt. Depuis la saison 2016-17 qu’il appartient au PSG, Jesé Rodriguez a participé à soixante matches toutes compétitions et clubs en prêt confondus, soit une quinzaine par saison, pour 8 buts au total (2 en moyenne, à chaque exercice).