PSG : Combien vaut Keylor Navas sur ce mercato ?

Il s’est révélé aux yeux du grand public à l’été 2014, lors du mondial au Brésil. Keylor Navas (33 ans), le gardien de but du Costa Rica, s’était illustré de belle manière durant cette compétition. Sa sélection avait atteint les quarts de finale, éliminée par les Pays-Bas (0-0, 4-3 t.a.b.). Au sortir de la Coupe du Monde, le Real Madrid s’était positionné sur le joueur et l’avait recruté, à Levante, contre un montant de près de 10 M€. Après cinq saisons sous les couleurs madrilènes, le Costaricien a pris la direction du PSG, lors du mercato estival 2019, au vu de son nouveau statut, de remplaçant, à la Maison Blanche (Courtois promu numéro un).

Navas rassure au poste de gardien de but au PSG

Depuis le rachat du club francilien par les qataris, en 2011, le PSG peine à se stabiliser au poste de gardien de but. Une fois au haut niveau, c’est à dire en phase finale de Ligue des champions, les portiers du club ont toujours été remis en question. De Sirigu, en allant jusqu’à Buffon, en passant par Areola et Kévin Trapp, ces gardiens ont toujours fait débat lors des grands matches. Cependant, avec l’arrivée de Keylor Navas, la saison dernière, le champion de France semble avoir trouvé une valeur sure. Titulaire incontestable, l’international costaricien a rassuré les supporters, notamment en C1 où les hommes de Thomas Tuchel n’ont encaissé seulement quatre buts, en huit rencontres (Le PSG est en 1/4 de finale, face à l’Atalanta Bergame, le 12 août prochain). Il a été cédé aux Parisiens pour plus de 13 M€, avec le prêt en échange d’Alphonse Areola, sans option d’achat. La valeur marchande du joueur est évaluée à 8 M€, par Transfermarkt, soit 2 M€ de moins depuis son arrivée à Paris. Une diminution due à la crise sanitaire, qui a éloigné des terrains les acteurs pendant plus de quatre mois. L’Observatoire du football l’estime entre 10 et 15 M€.

Le Costaricien est sous contrat jusqu’en 2023

Navas s’est engagé quatre saisons avec le PSG. Son contrat court jusqu’au mois de juin 2023. Sa rémunération est donnée proche du million d’euros bruts mensuels. C’est un peu plus que le salaire moyen d’un joueur parisien, qui flirte avec les 900 000 €. Lors du dernier exercice, l’ancien madrilène a pris part à quasiment toutes les rencontres du Paris Sait-Germain (32), dont les plus importantes, celles de C1. Le numéro un pendant plusieurs années au Real a débarqué dans la capitale, avec trois Ligue des champions à mettre à son actif. Le retour d’Alphonse Areola d’ici quelques semaines, le temps que l’aventure en C1 des Merengues touche à sa fin, ne devrait pas perturber la hiérarchie des gardiens de but au PSG.