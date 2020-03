PSG – Combien vaut Kylian Mbappé sur le mercato ?

Tout le monde le veut et le PSG n’entend pas le lâcher. Résumé de la situation de Kylian Mbappé, parce qu’il en cette dernière ligne droite du mois de mars 2020, le joueur le plus cher du monde du football. A 20 ans seulement, le gamin est précoce, déjà champion du monde avec les Bleus et l’homme probable de plus d’un record. A commencer par celui du transfert le plus cher de l’histoire, si le polyvalent attaquant doit quitter le Paris Saint-Germain avant la fin de son contrat.

Mbappé est le joueur le plus cher de la planète football

« Plus de un milliard », répondait en 2018 juste après le Mondial, Nasser Al-Khelaïfi à la question de savoir combien valait son protégé. Une manière évidente à l’époque d’écarter tous les prétendants. Nul ne sait combien il faudrait verser à Paris, pour le débaucher, mais d’après les études des spécialistes de l’estimation sur le marché des transferts, Kylian Mbappé est pour tous, le joueur le plus bankable au monde. Valorisé à 200 millions d’euros par Transfermarkt, 225 millions de la part de KPMG et plus de 250 millions d’euros, pour l’Observatoire du football. A la fin de l’été, il n’en sera peut-être plus autant, suivant comment les clubs traverseront la crise et ses conséquences. Le PSG a payé 145 millions d’euros, plus 35 M€ de variables, l’indemnité de son transfert à l’AS Monaco, en 2018, après une saison sous la forme d’un prêt.

Un contrat jusqu’en 2022 signé avec le PSG

A cette occasion, Kylian Mbappé a paraphé un contrat de quatre ans, à l’échéance de la fin de la saison 2021-22. Son salaire est évolutif, selon le journal L’Equipe, il est cette saison 2019-20 de 1,91 millions d’euros bruts par mois. Sans les variables. En cette période sans actu, certaines rumeurs remontent à ce sujet ces jours derniers, sur ses exigences salariales. Elles sont à l’origine de Mediapart, datées de plus d’un an et demi. Kylian Mbappé nourrit tous les fantasmes, il n’est pas un joueur conventionnel, il a forcément droit à d’autres égards de la part des clubs qui le sollicitent. L’avoir dans son équipe est en contrepartie, la présence d’un pur talent offensif et à l’avenir, d’un joyau marketing car les marques se manifestent de plus en plus nombreuses à lui, pour le sponsoriser.