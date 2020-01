PSG – Combien vaut Leandro Paredes sur ce mercato ?

Depuis son arrivée en janvier 2019, Leandro Paredes ne s’est jamais réellement imposé dans l’entrejeu du PSG. Le Parisien a signé pour un montant de 47 millions d’euros, bonus compris, dans la capitale parisienne, en provenance du Zénith. Mais l’international argentin ne serait pas contre un départ, pour gagner du temps de jeu ailleurs. À quelques mois de la Copa America qui se déroulera du 12 juin au 12 juillet 2020. La situation est loin d’être réglée, à quinze jours de la clôture du marché des transferts.

Aucun club n’a clairement manifesté son envie de racheter le joueur parisien

Aucun club ne s’est positionné pour le racheter. Les médias italiens, Tuttosport et la Gazzetta Dello Sport évoquaient un échange avec Emre Can, le joueur de la Juventus, en décembre, sans réelle avancée sur le dossier depuis. Dans sa carrière, Leandro Paredes a déjà été au centre du mercato, de la Boca à la Roma pour 6 millions d’euros en 2015, puis de la Roma au Zénith (23 M€) deux ans plus tard, avant qu’il ne vienne au PSG. L’estimation de sa valeur marchande diverge entre les principales sources d’analyses. L’observatoire du football se montre plutôt optimiste sur son cas, il l’évalue entre 50 et 70 millions d’euros. Mais la réalité est peut être plus proche de l’analyse du cabinet d’audit comptable, KPMG, à 32,5 millions d’euros, voir de Transfermarkt (25 M€).

Le PSG a signé un contrat de quatre saisons et demi avec le milieu argentin

Leandro Paredes a signé un contrat longue durée avec le PSG, pour quatre saisons et demi. Son bail se termine donc en juin 2023. L’ancien joueur de la Roma gagne environ 500 000 euros bruts par mois. C’est légèrement inférieur à Verrati et Gueye, les deux titulaires au milieu de terrain. Si l’histoire ne devrait pas durer plus longtemps, parce qu’il n’est pas un élément de premier choix pour son entraîneur Thomas Tuchel. Reste à savoir s’il arrivera à trouver un point de chute, dans les prochains jours.