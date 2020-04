PSG – Combien vaut Marco Verratti sur le mercato ?

Après le forcing du Barça, il y a quelques années, voilà que le Real Madrid aurait en tête de recruter Marco Verratti. Le club merengue cherche à se renforcer dans l’entre-jeu et plusieurs pistes sont à l’étude, dont celle qui mène à l’Italien, ou aux français Paul Pogba et Eduardo Camavinga. Il n’est pas question pour le PSG se se séparer d’un joueur devenu un des piliers de l’effectif, qui de surcroît a été prolongé au mois d’octobre dernier.

Le Real Madrid s’intéresse au profil de Marco Verratti

Le contexte sanitaire mondial du moment, peut toutefois changer les règles et modifier les besoins de chacun. S’il devait quitter la France et sa capitale, Marco Verratti ne laisserait pas le PSG à ses désillusions. En huit saisons parisienne, le milieu axial de 27 ans s’est largement valorisé sur le marché des transferts. Les champions de France ont investi douze millions pour l’engager, en 2012 depuis Pescara, alors en 2e division. C’était une somme conséquente, pour un joueur alors en devenir. L’audace paie aujourd’hui, l’international italien est coté à au moins 50 millions d’euros, comme l’analyse à son sujet du cabinet KPMG…

Prolongé et fortement revalorisé par le PSG en fin d’année dernière

… Ou plus d’après Transfermarkt pour qui il vaut 60 millions d’euros, et l’Observatoire du football, entre 50 et 70 millions. Cela, pour les quatre saisons contractuelles qui lui restera au terme de cet exercice en cours. C’est-à-dire que Verratti, prolongé sur la fin de l’automne dernier appartient au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024. En contre partie d’un salaire doublé, de 600 000 euros bruts mensuels à 1,2 millions. Il est depuis ce jour dans le top 5 des plus hauts salaires de la Ligue 1, cela signifie que rares désormais sont les clubs en capacité financière de pouvoir l’embaucher. Pour peu d’abord, qu’ils associent le projet sportif à l’économique, car c’est d’abord cela qui dictera la démarche du joueur.