PSG : Combien vaut Mitchel Bakker sur ce mercato ?

Il a rejoint le PSG, un peu dans l’anonymat de la situation, alors qu’il partit libre de l’Ajax à Amsterdam, pour rejoindre la France et sa capitale. Personne alors ne connaissait Mitchel Bakker dans l’Hexagone. C’était l’été dernier, en 2019, aujourd’hui, le latéral néerlandais de 20 ans est encore un visage discret et rare, dans le collectif sur lequel Thomas Tuchel se repose en matches. Mais un personnage qui compte de plus en plus, puisqu’il vient de disputer les deux finales de Coupe de France et de la Ligue récemment jouées et gagnées par Paris.

Mitchel Bakker prend progressivement du grade au PSG

Mitchel Bakker est encore un rookie, en manque de jeu au plus haut niveau, ça se matérialise sur l’évolution de sa valeur estimée sur le marché des transferts. Elle est plutôt basse, tant pour Transfermarkt, au million d’euros environ, que du côté de l’Observatoire du football, qui le donne entre 2 et 4 millions d’euros. C’est peu, mais en même temps logique, pour un garçon qui n’a disputé qu’un poignée de rencontres officielles, avec le Paris Saint-Germain. Et pas beaucoup plus avant, chez les grands de l’Ajax Amsterdam.

Le latéral néerlandais est conseillé par Mino Raiola

Par contre, la latéral gauche a encore quelques années de contrat à rendre au Paris Saint-Germain. Il en a signé quatre, il ne lui en reste plus que trois jusqu’au terme de son bail, au 30 juin 2023. Il gagne à Paris près de 100 000 euros bruts mensuels, hors variables. Mitchel Bakker a pour conseil un certain Mino Raiola, l’agent le plus puissant du football qui veille aussi aux intérêts de Marco Verratti, au club champion de France.