PSG – Combien vaut Presnel Kimpembe sur le mercato ?

Avec le départ qui semble se formaliser du Brésilien Thiago Silva, Presnel Kimpembe va peut-être gagner encore plus en importance, dans l’arrière garde du PSG. Sauf à ce qu’il parte mais dans son cas, ça n’est pas d’actualité, de surcroît pour un joueur formé et nourri à l’ADN du club. Le champion du monde a 24 ans, il approche l’âge de la maturité sportive et du pic de la courbe de valorisation, sur le marché des transferts.

Presnel Kimpembe est un joueur biberonné au PSG

Fidèle au même club, il n’a encore jamais été sujet à une opération avec paiement d’une indemnité. S’il le fallait, alors est-il différemment estimé à 35 millions d’euros par Transfermarkt et plutôt 10 millions d’euros de plus, entre 40 et 50 M€, du côté de l’Observatoire du football. Le gaucher d’un mètre 83 a disputé 23 matches toutes compétitions confondues, cette saison avec le Paris Saint-Germain. Il lui restera trois ans de contrats au bout de cette saison 2020, à compenser pour le débaucher.

Un contrat jusqu’en 2023 avec son club formateur

Presnel Kimpembe a été prolongé pour la dernière fois, au mois d’août 2018 et jusqu’en juin 2023, quasiment un mois tout pile après son sacre avec l’équipe de France, au Mondial en Russie. Il gagne depuis ce jour près de 8 millions d’euros bruts par saison, sans les bonus complémentaires. C’est quasiment l’équivalent du salaire moyen estimé, au Paris Saint-Germain, cette saison 2019-20.