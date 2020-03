PSG – Combien vaut Thiago Silva sur le mercato ?

La position de Thiago Silva était clair en décembre dernier au micro de Canal +, au sujet d’une potentielle prolongation de son contrat, qui se termine dans 3 mois : « Leonardo est là non? Il faut lui demander ! Tout le monde sait ce que je pense, on verra ce qu’il va se passer. Mais c’est bien de lui demander à lui. » À ce jour, rien n’a évolué, le directeur sportif parisien n’a pas fait le premier pas, concernant d’éventuelles discussions avec le Brésilien. Il chercherait déjà une porte de sortie, comme l’avance Mundo Deportivo. Le média espagnol évoque dans son édition du jour, un intérêt du défenseur du PSG pour le FC Barcelone. Son désir étant de jouer au coté de celui qu’il considère comme le meilleur joueur du monde, Lionel Messi.

Thiago Silva possède une faible valeur marchande, entre 3 et 6 millions d’euros

Thiago Silva est arrivé l’été 2012 pour un montant record de 42 millions d’euros au PSG. De surcroît, il est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de la Ligue 1. 8 saisons de bons et loyaux services et deux prolongations de son contrat plus tard, le défenseur de la Seleçao avance vers la fin de sa carrière, à 35 ans. De ce fait, sa valeur marchande a considérablement chuté, elle est estimée à 6 millions d’euros par la plateforme spécialisée, Transfermarkt. L’Observatoire du football est moins optimiste sur son cas, évaluant sa cote entre 2 et 4 millions d’euros.

Le défenseur du PSG est l’un des salaires les plus chers de l’effectif

D’une manière ou d’une autre, la situation du capitaine du Paris Saint-Germain va évoluer en juin prochain. Même s’il arrive en fin de contrat, le natif de Rio de Janeiro possède une belle cote sur le marché des transferts. Dans son cas, le fait d’avoir une faible valeur marchande, pourrait potentiellement lui permettre de « négocier une prime à la signature » avec son futur employeur. Il jouit d’un salaire important dans l’effectif parisien, qu’il a obtenu en prolongeant son bail, en décembre 2016. Il gagne 1 100 000 euros bruts par mois (hors bonus), ce qui représente l’un des contrats les plus coûteux pour le club de la capitale. Les jours, les semaines, et les mois à venir devraient être décisifs quant à son avenir.