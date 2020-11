PSG : Danilo rejoint le Polaris de Sport de Jorge Mendes

Le journal L’Equipe évoquait au mois d’octobre dernier, l’entremise de Jorge Mendes, dans le prêt de Danilo Pereira au PSG cette saison, le super-agent du foot veille aux intérêts sportifs du milieu de terrain, depuis déjà un certain temps. La collaboration vient de s’étendre plus largement, à la branche Polaris Sport de l’activité élargie de Mendes, sur le volet des droits d’images des joueurs.

Danilo Pereira est désormais pleinement associé à Jorge Mendes

Désormais, le businessman portugais et ses collaborateurs gèrent tout de la carrière professionnelle dun joueur, international portugais, de 29 ans. Danilo Pereira compte parmi les nombreux et de renoms, membres associés à Polaris Sport (et généralement à Gestifute, la division « terrain » du groupe) : Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, James Rodriguez, Joao Felix, ou les coaches José Mourinho et Leonardo Jardim.

A new star joins the team! ✨

Welcome Danilo pic.twitter.com/yZP0bDOVQh — Polaris Sports (@polarissports_) November 8, 2020

Le milieu portugais est en prêt d’un an avec le PSG

Côté sponsors, Danilo Pereira est un athlète associé à Nike. Il a gagné en notoriété, en quittant Porto, pour la France et le club vice-champion d’Europe en titre. Il est prêté pour la saison avec une option d’achat, à terme. Il est sinon sous contrat chez les Dragons, jusqu’en 2022.