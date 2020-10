PSG : Des pertes supérieures à 100 M€ cette saison 2020-21 ?

Le PSG qui ne se renforce seulement que de joueurs en prêts, après avoir levé les options d’achats sur de précédentes opérations : c’est assez rare, pour ne pas dire unique sous le Qatar, pour être souligné. L’explication n’est pas à chercher loin, elle est la même au club de la capitale que partout ailleurs et porte quatre lettres à son nom : la COVID.

Aux pertes du bilan 2020, 100 M€ et plus en 2021 ?

Par sa faute, le Paris Saint-Germain a terminé son exercice 20202 en déficit. Selon des indiscrétions de Mediapart en mai, il pourrait approcher les 200 millions d’euros. Et se cumuler avec les pertes attendues au bout de cette saison 2020-21 que L’Equipe, ce lundi matin, chiffre à plus de 100 millions d’euros. Le quotidien sportif rappelle l’absence de public dans les stades et de fait, de recettes à la billetterie. De même que les ventes des produits dérivés souffrent de la situation, et cela en partant du principe que le diffuseur Mediapro, honorera ses engagements financiers à la hauteur des promesses faites ; cela n’a rien de sûr sachant que le groupe souffre également des effets de la crise.

Avant la crise, le modèle du PSG était vertueux

Depuis 2011 et la reprise du Paris Saint-Germain par le fond souverain Qatar Sport Investment, le PSG a parfois terminé en déficit ses saisons sportives, mais au cumul de tous les exercices il était positif d’une quarantaine de millions d’euros net, jusqu’au bilan de 2019. Avant le début de la crise et de ses effets dévastateurs pour tout le monde. Mais ici dans le football, surtout pour les plus gos clubs.