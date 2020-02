PSG devient la première puissance financière du football mondial

Le PSG a les « reins solides », pour employer une expression consacrée. En 2020, le club de la capitale devient la première puissance financière du football mondial, d’après les conclusions du rapport annuel de l’ONG anglaise, Soccerex. Laquelle classe chaque année les clubs de toute la planète en fonction des moyens qui sont les leurs. En estimant notamment la valeur des effectifs ou des infrastructures, la fortune du ou des propriétaires ou le niveau d’endettement.

Le PG passe première puissance financière du foot en 2020

Le PSG en 2020 double Manchester City, à la faveur indique le rapport, « d’une gestion financière améliorée, qui a vue la trésorerie (du club) augmenter et la dette diminuer ». Paris obtient ainsi un indice FFI de 5,318 désormais supérieur à celui de Manchester City (5,197) qui paie pour sa part l’augmentation de sa dette, quand le club champion de France a réduit la sienne. Dans le détail qui concerne le Paris Saint-Germain, le rapport estime à plus du milliard la valeur marchande de l’effectif, 100 millions d’euros les actifs corporels, 34,1 millions le niveau de l’endettement et 286,5 milliards (!), la capacité financière du propriétaire ; en l’occurence le fond souverain QSI.

Le Barça est le club le plus riche mais pas le plus « solide »

Paris devance en 2020 Manchester City, le Bayern Munich (à l’indice 3,88), et Tottenham (3,441). En revanche, le FC Barcelone à l’origine des revenus générés les plus élevés du football au terme de la saison dernière, ne pointe qu’en douzième position du rapport Soccerex. Payant notamment, son mode de gouvernance avec le pouvoir donné aux socios. La force du nombre rend illisible le potentiel financier du propriétaire, à la différence d’autres clubs. Le Barça recueille un indice FFI à 2,036.