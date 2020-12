PSG et Stade Rennais vont-ils gagner ? Verdict des bookmakers…

Les uns pour voir les huitièmes de finale, les autres pour se consoler en Ligue Europa, le besoin est sensiblement le même pour le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais, ce mercredi soir en Ligue des champions : idéalement, il leur faut gagner. A Old Trafford, face à Manchester United, pour le champion de France. Sur la pelouse du FC Krasnodar, pour les Bretons. Y parviendront-ils ? Rien n’est moins sûr dans l’analyse que livrent pour eux, les bookmakers du pays.

Le PSG plus favori que Rennes ce mercredi…

Gagner, n’est justement pas gagné. Encore qu’il y a un poil d’espoir en plus sur la performance de Paris, donné légèrement favori de son choc contre les Red Devils. Mbappé, Neymar et co qui s’imposent est coté à 2,35 contre un, et 2,82 pour le succès des hommes de Solskjaer. Le nul est à 3,5, un peu plus loin. C’est pourtant le résultat qui se profile, sur un partage des points, 1-1, à 5,82, la cote moyenne.

… Mais un même résultat nul se profile

Pour le Stade Rennais, le scénario est très exactement le même. Avec toutefois, des cotes encore plus serrées qui tendent de fait plus, vers ce même résultat d’équité, 1-1 ; ici crédité d’un cote de 5,45. Différemment du PSG, les Rouge et Noir ne seront pas les favoris, sur le terrain du club russe ; donnés gagnant à 2,65, contre 2,56 le succès de Krasnodar.