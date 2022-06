PSG : Icardi, sa valorisation s’effondre sur le mercato depuis qu’il est à Paris

Mauro Icardi ne vaut plus désormais les 50 M€ payés pour lui, par le PSG.

Mauro Icardi n’entend pas quitter le Paris Saint-Germain. C’est le sens du message, plutôt virulent posté par le joueur, sur les réseaux sociaux, en réaction à un sujet signé de la Gazzetta dello Sport, sous le titre : « Mais où est passé Icardi ? Vie de rêve, carrière en danger. » « Carrière en danger ? J’ai encore deux ans de contrat. Cela ne ressemble pas trop à ce que tu fais comprendre avec les merdes que tu écris », rétorque notamment l’attaquant argentin, à son détracteur.

Le PSG a payé 50 M€ le transfert du joueur

Icardi se défend et assure qu’« avec [mes] presque 200 buts en carrière, tout le monde me connaît assez bien », les chiffres sont pourtant plus sévères à l’encontre du joueur de 29 ans, pour ce qui relève de sa valorisation sur le marché des transferts, désormais estimée loin des 50 millions d’euros payés pour lui, par le PSG, pour le recruter depuis l’Inter Milan, en Italie. C’était au commencement de la saison 2020-21 et depuis, la cote de Mauro Icardi sur le marché, est en chute libre.

Une valorisation jusqu’à cinq fois inférieure de Mauro Icardi

A mi parcours pourtant, tel que nous l’observions, au printemps 2021, le joueur jouissait encore d’une cote élevée, donnée à 55 M€ par Transfermarkt, 47 M€ du côté de KPMG et de 20 à 30 millions, pour l’Observatoire du football (CIES). Une saison et demi plus tard, Icardi n’est même plus dans les critères de valorisation du top européen de KPMG, Transfermarkt avance une valorisation plus de moitié inférieure, à 22 millions d’euros, quand le CIES descend jusqu’à la fourchette minimale de 7 à 7 millions d’euros.

Un gros salaire en club que le joueur ne voudrait pas lâcher

C’est-à-dire que Mauro Icardi est donné aujourd’hui à presque cinq fois moins qu’il y a deux ans. Dans son cas, pour le PSG, il serait moins ici question d’amortir le transfert avec une indemnité, en le cédant, que d’économiser son salaire proche de la dizaine de millions d’euros annuel. Et sur lequel, Mauro Icardi ne semble pas vouloir transiger, en allant voir ailleurs.