PSG, Inter ou autre : Où jouera Icardi en septembre selon les bookmakers ?

Quid du futur pour Mauro Icardi ? Prêté pour la saison par l’Inter Milan au PSG, l’Argentin restera à Paris, si le club lève l’option d’achat à son sujet. Elle est donnée à 65 millions d’euros. Dans le cas contraire, l’attaquant de 27 ans reviendra en Lombardi et décidera d’y rester, pour honorer la suite de son contrat signé jusqu’en 2022 ou partir, car il est un joueur particulièrement sollicité. Toutes les options sont donc ouvertes pour Mauro Icardi, mais en ce mois d’avril 2020, certaines ont plus de forces dans l’analyse des bookmakers du Royaume-Uni.

Mauro Icardi parti pour rester plus longtemps au PSG ?

« Où jouera Mauro Icardi au 1er septembre 2020 ? », est la question posée de l’autre côté de la Manche. Et la réponse première qui s’en dégage, soit celle qui semble la plus évidente à l’instant pour nous d’écrire ces lignes est qu’il reste au Paris Saint-Germain. L’hypothèse paie 1,8 fois la mise, c’est donc qu’elle est jugée plutôt probable. Et dans le cas contraire ? Alors Icardi reviendra tout naturellement à l’Inter Milan et à ce moment là il pourra, soit y rester et débuter la saison suivante avec le club lombard. C’est un scénario envisagé à la cote moyenne de 3 contre un.

Plutôt la Juve que l’Inter comme option à l’Argentin

Sinon, il ne fera qu’un bref passage chez les Nerazzurri pour récupérer ses dernières affaires personnelles s’il lui en reste, et filer tout droit vers le Piémont et la ville de Turin. Il est en effet plus probable, pour les bookmakers d’Angleterre, qu’il signe pour la Juventus, plutôt qu’il reprenne l’exercice sous le maillot de l’Inter. Icardi à la Juventus au 1er septembre paie 2,5 fois la mise. Enfin, pour d’autres possibilités plus lointaines, le FC Barcelone, le Real Madrid, le Milan AC et Manchester United sont tous cités à la même cote proche de 15.