PSG – Kylian Mbappé sportif français le mieux payé en 2020

Il ne veut pas entendre parler d’âge mais à 21 ans, c’est une performance rare, peut-être même unique dans les annales du sport national, qu’un athlète aussi jeune que lui devienne le mieux rémunéré. C’est ce qu’estime Forbes, à propos de Kylian Mbappé car il est, selon le magazine économique, le sportif français le mieux payé en cette année 2020. Laquelle rapporte 33,8 millions de dollars (30,4 M€), à l’attaquant du PSG.

A 21 ans, l’attaquant du PSG est déjà le n°1 Français

Dans le détail, 20,8 millions de dollars sont gagnés en salaire plus primes, avec le club champion de France et 13 millions (11,7 M€) du sponsoring et des partenaires commerciaux. Cela aussi est une vraie performance, pour un athlète si précoce dans sa carrière, que l’on lui souhaite encore longue. C’est la confirmation du potentiel marketing du natif de Bondy. Forbes le classe 36e sportif le mieux payé de l’année. Entre le basketteur Chris Paul (35 M$), et le joueur de NFL, Grady Jarrett (33,1 M$).

Mbappé devance Pogba et Griezmann

Mbappé devance d’autres footballeurs au classement des sportifs français les mieux payés de l’année : Paul Pogba (50e, avec 28,5 M$) et Antoine Griezmann (60e, avec 26,7 M$), pour ceux qui entrent dans le top 10 mondial en 2020. C’est le suisse Roger Federer qui se hisse en tête, avec 106,3 millions d’euros, mais « seulement » 6,3 M$ gagnés sur les courts de tennis.