PSG – Les 10 transferts les plus attendus selon les bookmakers

Parce qu’il compte désormais comme une puissance du football européen, avec la capacité de finaliser n’importe quel transfert ou presque, le PSG est associé à un grand nombre d’opérations, pour l’hiver ou l’été prochain. Chez les bookmakers du Royaume-Uni, puisque eux autorisent les mises sur le mercato, le club de la capitale est régulièrement donné dans la liste des prétendant, mais rarement le premier, c’est-à-dire le club le plus probable.

Les transferts attendus au PSG selon les bookmakers : 10=. Lautaro Martinez (Inter Milan), cote à 17

Le PSG est associé à plusieurs transferts chez les bookmakers

Cela arrive une seule fois, sur une opération liée à la Juventus Turin. Dans le cadre d’une opération qui ne serait pas sans rappeler le transfert d’Adrien Rabiot, dans l’autre sens. Sinon, il y a parmi les 10 transferts les plus attendus des bookmakers pour le Paris Saint-Germain, des éléments confirmés ou en devenir, deux pensionnaires du championnat de France, cette saison 2019-20 et un champion du monde en Russie.

Des cotes qui vont de 17 à 4 pour les 10 plus probables

Les cotes vont de 17 contre un, témoin d’un intérêt plutôt mitigé sinon faible pour le joueur, à 4 qu’il faut lire comme un dossier plus avancé. Les détails sont à découvrir dans la galerie d’images ci-dessus. Au-delà du top 10, le PSG est aussi associé à des cotes plus élevés de 21 ou plus, à Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Callum Wilson (Bournemouth), Paulo Dybala (Juventus), Paco Alcacer (Borussia Dortmund), Granit Xhaka (Arsenal) ou Adama Traore (Wolverhampton Wanderers).