PSG : Les Anglais crient au trucage du tirage au sort

Voilà une polémique qui prend de l’ampleur sur les réseaux sociaux, peu de temps après, la tenue du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Lequel a notamment débouché, sur une opposition entre Manchester United et le PSG, en dernière affiche dévoilée. Cela offre de réjouissantes retrouvailles entre Cristiano Ronaldo et Messi, en perspective, mais nos voisins anglais, pour un nombre croissant dénoncent l’opération, effectuée ce lundi matin, au siège de l’UEFA.

En cause ? La boule de Manchester United n’aurait pas été mise dans le bon pot. A savoir celui de l’Atlético Madrid, qui a hérité du Bayern Munich, et dans lequel, donc, la boule des Red Devils était manquante. Alors qu’avant, au tirage de Villarreal, c’est cette même boule de Manchester United qui est sortie, corrigée ensuite, par l’équipe de Manchester City, qui affrontera le club espagnol.

It definitely looks like #mufc’s ball – in the second pot from the right, back row – was not included in the Atletico Madrid draw. pic.twitter.com/ubxQHdjkQV

— Mark Critchley (@mjcritchley) December 13, 2021