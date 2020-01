Les clubs les plus dépensiers du foot (hors mercato et salaires)

Les clubs les plus riches du football sont aussi les plus dépensiers. Logique me direz-vous, encore faut-il pouvoir l’illustrer de chiffres. C’est chose faite, grâce au panorama du football récemment publié par l’UEFA, sur la base des éléments de la saison 2017-18. L’on y découvre le niveau des charges d’exploitation des principales formations du Vieux continent. C’est-à-dire ce qu’elles dépensent, indépendamment de l’activité sur le mercato et des salaires pour part la plus couteuses dans la vie des clubs.

Le Real dépense le plus, le PSG est dans le top 10

En moyenne, ces charges pèsent de 30 à 40% des revenus générés. C’est au Real Madrid qu’elles sont les plus élevées, à 245 millions d’euros, au bilan comptable 2018. Avec le FC Barcelone à 211 millions d’euros, les deux clubs d’Espagne sont les seuls à dépasser le seuil des 200 M€. Le PSG est dans le top 10, classé sixième à 149 millions d’euros. Les coûts opérationnels représentent 27% des recettes totales (hors trading de joueurs) du club de la capitale. L’Olympique Lyonnais est aussi intégré au top 20 de l’UEFA, à 105 millions d’euros.

La masse salariale reste le poste le plus couteux

Ces charges sont diverses, mais principalement liées au coût engendrés par les jours de matches. Les dépenses liées au commercial, au sponsoring, aux équipements suivent à part également importante. Sur ce même exercice 2017-18, les masses salariales du PSG et de l’OL s’élevaient à respectivement 337 M€ pour le champion de France et 115 M€ pour les Gones.

Les clubs les plus dépensiers du foot européen

1. Real Madrid = 245 M€

2. FC Barcelone = 211 M€

3. Bayern Munich = 189 M€

4. Manchester City = 160 M€

5. Borussia Dortmund = 150 M€

6. Paris SG = 149 M€

7. Manchester United = 144 M€

8. Chelsea = 139 M€

9. Arsenal = 128 M€

10. Liverpool = 118 M€