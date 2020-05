PSG – Les coaches qui sont restés le plus longtemps à Paris

Le match est lancé entre l’ex, Unai Emery, et l’actuel, Thomas Tuchel pour marquer chacun l’histoire du PSG autrement que par les titres, en restant le plus longtemps en poste, à la tête de l’équipe première du club de la capitale. Le Basque a passé 729 jours aux commandes du groupe professionnel, ça le hisse dans le top 10 des entraîneurs historiques du Paris Saint-Germain.

Il y a match entre Emery et Tuchel

Mais l’Allemand le dépassera bientôt, il en compte 698, à la date pour nous d’écrire cess lignes. Cinq des dix derniers coaches de l’équipe sont dans le classement ci-dessous. Avec une présence quasi record pour le 10e qu’est Luis Fernandez. En deux passages sur le banc, il est resté 1169 jours cumulés. Seul Georges Peyroche, d’une époque un peu plus lointaine (en fin d’années 70′, début 80’s) et Arthur Jorge en comptent plus que l’ex-milieu de terrain défensif. Luis Fernandez et Arthur Jorge sont deux techniciens emblématique, vainqueur de feu la Coupe des coupes pour le premier, et champion de France deux avants de la part du Portugais.

911 jours la moyenne des coahes du top 10

Il faut avoir passé le temps d’Emery au club, pour appartenir aux entraîneurs les plus endurants de l’histoire du Paris SG. En moyenne, un coach du top 10 ci-dessous a passé 969 jours en poste. C’est entre les 911 jours d’Antoine Kombouaré et les 1093 de Laurent Blanc. Le dénouement rapproche les deux défenseurs, remerciés au bout du compte par leur direction. Etre coach du PSG aujourd’hui est un poste très convoité, mais en même temps porteur d’une énorme pression, face à l’obligation de gagner en toutes circonstances.

Les coaches qui ont passé le plus de temps au PSG

10. Unai Emery = 729 jours

9. Gérard Houllier = 846 jours

8. Paul Le Guen = 897 jours

7. Antoine Kombouaré = 911 jours

6. Laurent Blanc = 1093 jours

5. Just Fontaine = 1095 jours

4. Robert Vicot = 1165 jours

3. Luis Fernandez = 1169 jours

2. Artur Jorge = 1251 jours

1. Georges Peyroche = 1700 jours