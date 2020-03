Le onze le plus cher de la Ligue 1 selon KPMG. Il vaut 729 M€

Trois du LOSC et un de l’OL, les joueurs qui n’appartiennent pas au PSG et qui se glissent dans le onze le plus cher de la Ligue 1 sur le marché des transferts. Estimations tirées de l’analyse du cabinet de conseil et d’audit comptable, KPMG. Le leader mondial du secteur valorise à 729 millions d’euros, l’addition des joueurs les plus cotés du championnat de France, poste par poste.

Kylian Mbappé et Juan Bernat aux extrêmes

Le PSG domine en nombre et en valeur, ils sont sept à porter les couleurs du club de la capitale, et Kylian Mbappé est le plus cher de l’équipe, mais plus largement du monde, à 225 millions d’euros en ce mois de mars 2020. Il devance son partenaire Neymar, l’autre joueur du collectif à plus de 100 millions. A l’autre extrême, Juan Bernat à gauche en défense justifie de l’estimation marchande la plus faible, à 19 millions d’euros.

Sept joueurs du PSG, trois du LOSC et un de l’OL

En moyenne, un joueur de cette équipe approche les 66 millions, sur le mercato. Ce n’est pas beaucoup plus qu’en ce qui concerne Marquinhos, présentement donné à 57 millions d’euros. Entre tous ces Parisiens, se glissent Housem Aouar de l’OL et Jonathan Ikoné, Mike Maignan et Zeki Çelik du LOSC. Ce onze de la Ligue 1 est moins valorisé que les championnats voisins récemment analysé par KPMG : celui de la Liga vaut 1 028 millions, en Bundesliga il est de 791 M€ et le plus cher en Premier League, taquine les 1 2020 millions d’euros.