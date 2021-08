PSG, Man City… Où va signer Messi selon les bookmakers ?

C’est officiel, Lionel Messi va quitter le FC Barcelone.

Incroyable mais vrai, Lionel Messi va quitter le FC Barcelone. Le club blaugrana l’annonce via un communiqué franchement laconique, eu égard au joueur qu’il est et qu’il pèse sur l’histoire du club, l’Argentin et le Barça n’ont pas trouvé d’accord « financier et structurel », ce qui scelle la fin brutale d’une histoire pourtant unique.

Le PSG en favori pour recruter Lionel Messi

Puisque Messi ne restera pas en Catalogne, se pose alors la question de son futur. Et les bookmakers anglais ont déjà un marché à ce sujet, avec la liste de leurs favoris. Et devinez quoi ? Le premier est le PSG. A 1,5 contre un en moyenne, chez les opérateurs qui ouvrent les mises. C’est faible, donc très chaud. Ça le devient encore plus ce jeudi soir. Sinon Paris, Manchester City est à la corde. Que Lionel Messi retrouve Guardiola paie 3,5 fois la mise initiale.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

City en outsider, Newells Old Boys placé

Derrière, il y a la MLS, que les bookmakers n’écartent pas, en lui attribuant une cote à 11 pour n’importe quel club de la ligue nord-américaine. Voire l’Inter Milan, donné à 12. Après, c’est plus marginal, avec Manchester United à 20 ; une cote identique à celle du Newells Old Boys, en Argentine, là où Lionel Messi a tapé ses premiers ballons, avant de filer vers la plus grande Europe. La suite pour lui, on la connait. Son futur pas encore…