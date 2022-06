PSG : Mbappé revient n°1, les 10 footballeurs les plus chers selon le CIES

Avec son nouveau contrat au PSG, Kylian Mbappé vaut désormais plus de 200 M€ sur le mercato.

Qui dit renouvellement de contrat, dit valorisation nouvelle, sur le marché des transferts. Ces derniers mois depuis janvier, Kylian Mbappé ne valait « plus rien », sur le mercato, parce qu’il était en bout de bail avec le PSG et libre de s’engager où il le désirait. Mais l’attaquant français a rempilé pour trois saison supplémentaires, moyennant quoi, il est aujourd’hui donné par l’Observatoire du football (CIES), à 205,6 millions d’euros.

Mbappé prolongé par le PSG redevient le plus cher

Et c’est, présentement, la valorisation la plus chère du football, selon le CIES, en ce mois de juin 2022. Mbappé devance l’ailier brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior (185,3 M€) et le transfuge de Manchester City, Erling Haaland (152,6 M€). Mbappé est en revanche plutôt seul, désormais, pour représenter le championnat de France de Ligue 1, dans les plus hautes sphères de valorisation marchande.

etp joueurs de la Ligue 1 dans le top 100 du moment

Ils sont sept de la L1, dans le top 100 du moment, mais Hakimi, donné à 75,2 millions d’euros, après Mbappé, en position plus reculée. Le PSG a par contre, en la personne de Gianluigi Donnarumma, le gardien de but le plus cher du moment à 74 M€. L’attaquant du Benfica, Darwin +Nunez sur lequel lorgne notamment Paris est le joueur hors Big 5 à la cote la plus forte, à 70 M€. Il est 47e.

Les 10 footballeurs les plus chers du moment sur le mercato

1. Kylian Mbappé (PSG) = 205,6 M€

2. Vinicius Junior (Real Madrid) = 185,3 M€

3. Erling Haaland (Manchester City) = 152,6 M€

4. Pedri González (FC Barcelone) = 135,1 M€

5. Jude Bellingham (Borussia Dortmund) = 133,7 M€

6. Phil Foden (Manchester City) = 124 M€

7. Frenkie de Jong (FC Barcelone) = 112,5 M€

8. Luis Díaz (Liverpool) = 110 M€

9. Rúben Dias (Manchester City) = 109,6 M€

10. Ferran Torres (FC Barcelone) = 109,5 M€