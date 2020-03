PSG – Mbappé usurpé, à quoi ressemble cette arnaque ?

Nous l’avions déjà repéré circulant sur la toile, l’annonce mensongère impliquant (à l’insu de son plein grès comme dirait l’autre), l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Le jeune homme à la voix qui porte de plus en plus, s’y exprime en son nom propre, pour vanter les bénéfices d’opérations de trading. Forcément douteuses. Le journal L’Equipe évoque ce mardi une plainte déposée par le champion du monde, pour l’utilisation sans son consentement, de son nom et de son image.

L’image de Kylian Mbappé reprise dans une arnaque sur le web

L’arnaque est ainsi faite, avec force d’images, de commentaires, de mots chocs et pour la rendre encore plus crédible, d’associations douteuses de médias puissants. Un cocktail supposé mettre en confiance les lecteurs. Voilà ci-dessus des extraits encore disponible sur la toile, avant qu’ils ne disparaissent définitivement, maintenant que la justice est saisie. Quiconque suit un tant soit peu le football, ou regarde la télévision le soir devine que la ficelle est grosse. On prête au joueur des passages dans deux programmes forts du début de soirée : TPMP sur la 8 et Quotidien sur la 10.

La ficelle est grosse, l’attaquant du PSG a porté plainte

Et les phrases qui lui sont attribuées sont à ce point déconnectées de la réalité du joueur. Quand Kylian Mbappé promeut quelque chose, il s’y prend différemment. Et tout le monde le sait, car les sponsors qui souhaitent s’associer à son image ne manquent pas. Quand l’attaquant du PSG signe un nouveau partenaire, l’information circule à grande vitesse. Pour vous aider, sachez qu’il n’en compte que quatre, en ce début du printemps 2020 : Nike, Good Goût, Hublot et Bulk homme. C’est tout, et rien qui ne concerne les bitcoins ou l’argent.

Les protagonistes forts du moment sont usurpés dans cette campagne

Si Mbappé est le protagoniste central de l’escroquerie, Yann Barthès ou Cyril Hanouna sont eux aussi cités nommément dans la promotion. « Cyril Hanouna n’en croyait pas ses yeux lorsqu’Kylian Mbappé (sic) a sorti son téléphone et a montré aux téléspectateurs combien d’argent il gagnait grâce à ce nouveau programme lucratif dont toute la France parle », peut-on notamment lire dans le très long descriptif sur les pages web créées pour l’occasion. Seules les urls et les plateformes changent ce qui modifient parfois l’aspect de la campagne. Mais les messages restent les mêmes, incitatifs, enthousiasmants parfois, mais d’abord et surtout mensongers.