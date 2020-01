PSG – Monaco : Quelle première pour Moreno selon les bookmakers ?

Débuts ce dimanche soir pour Robert Moreno, sur le banc de l’AS Monaco. Et quel baptême du feu pour le technicien ibère ; il se frotte au PSG champion de France. Deux fois, coup sur coup en Ligue 1. Première étape ce dimanche, sur la pelouse du Parc des Princes, pour clore la 20e journée. Malgré les changements opérés au club princier pendant la trêve des confiseurs, les bookmakers de France ne donnent pas grandes chances au collectif monégasque.

Première pour Moreno à Monaco, mais le PSG est largement favori

Au mieux, l’ASM pourra viser le point du match nul. Mais ce mieux est très incertain. Sur le marché victoire, nul, défaite, le Paris Saint-Germain sort gagnant à la cote moyenne de 1,19, le partage des points paie 7,84 fois la mise initiale et le succès des visiteurs au Parc des Princes vaut plus de 12. Tous les scénarios les plus probables conduisent à la victoire parisienne. Seul le score diffère, à choisir entre le 3-0, à 7,76 et les plus étriqués 3-1 (à 8), 2-0 (à 8,54), ou 2-1 (8,85).

La triplette Mbappé, Neymar, Icardi fera-t-elle des misères à l’ASM ?

Avec le concours de tous ses éléments offensifs au rendez-vous ce dimanche, Thomas Tuchel a toutes les raisons de croire son équipe capable de trouver le chemin du but adverse. Kylian Mbappé est le premier nommé pour ce faire. Un but de sa part vaut une cote moyenne de 1,54. Mauro Icardi et Neymar l’accompagnent dans cet exercice, à respectivement 1,56 et 1,58. Pour Monaco l’espoir va d’abord reposer sur Wissam Ben Yedder, pour qui un but est à la cote de 3,15. PSG – Monaco est à suivre à partir de 21h00, en direct sur Canal +.