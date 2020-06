PSG, OL, Barça ou Bayern : Qui va gagner la C1 selon les bookmakers ?

La Ligue des champions va bien reprendre. Une fois les matches retours de huitièmes de finale effectués, la coupe « aux grande oreilles » verra son format modifié. Direction Lisbonne pour les huit équipes qualifiées, pour effectuer un Final 8. Des rencontres à élimination directe, qui déboucheront sur une finale le 23 août, au Stade de la Luz. Le PSG, l’OL, le Barça ou le Bayern… Qui va remporter la C1, au format inédit, selon les bookmakers ?

Le Bayern Munich et Manchester City favoris en Ligue des champions

Les clubs allemands ont été les premiers, parmi le big five, à reprendre le football (17 mai), suite à la pandémie. Le Bayern Munich affiche un niveau redoutable, puisque les Bavarois ont tout simplement gagné tous leurs matches (9/9) et ont décroché le titre de champion d’Allemagne. Ce qui leur vaut sans doute cette position de favori pour la Ligue des champions avec une cote à 3,6 en moyenne, selon les opérateurs de France que nous avons consultés. À noter, les coéquipiers de Manuel Never doivent disputer le huitième de finale retour, chez eux, face à Chelsea (victoire 3-0 à l’aller). Du côté de Manchester City, les joueurs restent sur une victoire importante, 2-1, au Real, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Les hommes de Pep Guardiola talonnent le Bayern, avec une cote de 3,75.

Le PSG et le Barça à la lutte, le Real mal embarqué, l’OL outsider

Le sacre du PSG, dans la plus grosse compétition européenne, est coté à 6. Malgré l’arrêt définitif de la Ligue 1, les bookmakers se souviennent du parcours réalisé, par les Franciliens, en Ligue des champions cette saison (1er de leur poule avec cinq victoires en six rencontres, vainqueur de Dortmund en huitième, 1-2, 2-0), et placent les Parisiens en troisième position. Le Barça, quatrième, paie quasiment sept fois la mise. Les hommes de Zinédine Zidane, défaits de City à l’aller, sont évalués à plus de 30. L’OL, vainqueur de la Juventus à l’aller (1-0), a une cote de 75.