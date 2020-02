PSG, OL et ASM : Ce qu’ils ont gagné de la Ligue des champions au 21e siècle

Plus de 15 milliards d’euros ont été distribués à 118 équipes ayant participé à une ou plusieurs Ligue des champions, depuis l’entame de ce 21e siècle. Parmi les 32 clubs qui cumulent le plus de primes sur ces presque vingt dernières années, trois sont Françaises : l’AS Monaco, l’OL et le PSG. A eux trois, ils dépassent le milliard d’euros sur la période d’étude. Avec une part plus grosse pour le club de la capitale.

La meilleure moyenne d’Europe en 8 participations pour le PSG

Depuis 2001 et jusqu’à l’officialisation récente par l’UEFA des gains de l’exercice 2018-19, le Paris Saint-Germain a gagné 441,5 M€. En huit éditions disputées (une en 2004-05 et toutes depuis 2012-2013), cela vaut une moyenne de 55,2 millions gagnés à chaque tournoi. C’est à ce titre, le meilleur ratio d’Europe devant Manchester City (53,5 M€ en moyenne par C1 jouée), mais au cumul des gains, le Real Madrid domine tout le Vieux Continent devant le Barça, avec respectivement 770,1 M€ pour les Merengue et 743,8 M€ à l’avantage des Blaugrana.

Près de 400 M€ cumulés par l’OL et plus de 200 M€ pour l’ASM en Ligue des champions

L’Olympique Lyonnais n’est pas loins du PSG à l’addition de toutes les campagnes. Pour les Gones le total dépasse les 400 millions (400,5 M€), mais plus souvent qualifiés en Ligue des champions que Paris sur ce siècle, la moyenne est doublement inférieure à 28,6 M€. L’AS Monaco enfin est aussi dans le top 32 des équipes les plus récompensées sur la grande scène européenne. 244,5 millions d’euros ont été versés au club princier dont 64,7 M€ pour la seule édition 2016-17 dont il a été l’un des demi-finalistes. Au ratio des gains sur le nombre de participations, l’ASM est à 40,7 M€.