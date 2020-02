Comparatif des budgets des équipes de la Ligue des champions

La réunion des clubs les plus riches de la planète. A quelques exceptions près, tous y sont, au stade des huitièmes finale de la Ligue des champions 2020, pour la phase aller. Le PSG et l’OL les disputent côté français, avec des moyens différents que l’on connait à l’échelle nationale ; moins au comparatif de nos voisins européens. A 635 millions d’euros le budget, le champion de France est dans le top 5 des 16 équipes encore en course, à ce stade du tournoi.

Le PSG dans le top 5, l’OL est en-deçà de la moyenne

Il dépasse le Borussia Dortmund, à 377 millions d’euros, qui lui fait face depuis mercredi dernier. Devant les Borussen, il y a Tottenham, avec son budget à 430 millions d’euros, le plus proche de la moyenne des huitièmes de finalistes de C1, à 453 millions d’euros. L’OL est en-deçà, les Gones sont douzièmes, à 310 M€, entre le Napoli et l’Atlético Madrid. Le Barça est au double, à 880 millions d’euros pour cet exercice 2019-20 ; c’est à ce titre le plus gros budget du foot européen, et par extension mondial.

Le Barça champion du monde des revenus générés

C’est que le club blaugrana est le plus fort pour générer des revenus d’exploitation, sur lesquels se basent nos estimations, à lire en intégralité en page suivante. Dans le football, la raison du plus riche est souvent la meilleure : des dix qui le sont le plus, il ne manque que Manchester United.

