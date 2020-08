PSG, OL… Les 10 joueurs de la L1 les plus chers de l’été sur le mercato, selon KPMG

Entre temps, la COVID-19 est passée par là. Raison pour laquelle, les tendances des spécialistes de l’analyse des valeurs des joueurs sur le marché des transferts sont globalement toutes à la baisse, bien que l’on observe ça et là, des effets totalement contraires. Notamment sur le départ hors de toutes estimations (proportions ?), de Victor Osimhen à Naples, pour 80 millions d’euros (bonus compris), payés au LOSC.

Des valeurs nivelées à la baisse à cause de la crise

Au mois de mai dernier, en sortie de confinement, le cabinet d’audit et d’analyse marketing et business, KPMG, valorisait l’attaquant nigérian a près de deux fois et demi moins. Les données ci-dessous sont de cette période, avec un double scénario dressé pour tous les joueurs de la Ligue 1 et d’ailleurs : dans le cas d’un championnat qui se poursuit à son terme, au meilleur des scénarios, ou d’une fin anticipée (comme en France), dans le pire. Les estimations sont donc des fourchettes, de l’une à l’autre des deux possibilités.

Le PSG domine, l’OL suit, l’AS Monaco a Ben Yedder

Au top 10 des joueurs les plus chers de l’été en championnat de France, il y a majoritairement des joueurs du PSG, dont deux au sommet à plus de 130 et 170 millions d’euros. Kylian Mbappé est plus largement le joueur le plus cher de la planète, dans une fourchette donnée entre 177 et 188 millions d’euros. L’OL glisse trois joueurs avec Depay, Aouar et Dembélé, tandis que Ben Yedder représente l’AS Monaco.

Neymar et Mbappé évoluent sur une autre sphère, en France

En moyenne, un joueur du top 10 vaut entre 62 et 68 millions d’euros. C’est plus que Mauro Icardi et moitié moins de Neymar, car le Brésilien et son partenaire Mbappé, non pas d’égal sur ce terrain en France.

Les 10 joueurs les plus chers de l’été en Ligue 1, selon KPMG

10. Angel Di Maria (PSG) = de 33 M€ à 35 M€

9. Memphis Depay (OL) = de 33 M€ à 38 M€

8. Houssem Aouar (OL) = de 33 M€ à 38 M€

7. Moussa Dembélé (OL) = de 35 M€ à 38 M€

6. Marco Verratti (PSG) = de 37 M€ à 42 M€

5. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) = de 43 M€ à 47 M€

4. Marquinhos (PSG) = de 45 M€ à 51 M€

3. Mauro Icardi (PSG) = de 47 M€ à 50 M€

2. Neymar (PSG) = de 137 M€ à 149 M€

1. Kylian Mbappé (PSG) = de 177 M€ à 188 M€