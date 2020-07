PSG – OL : Une finale de Coupe de la Ligue à un demi-million d’euros

Le PSG et l’OL s’affrontent, ce vendredi 31 juillet, pour ce qui risque d’être la dernière finale de Coupe de la Ligue de l’histoire. En tout cas, cette compétition n’existera plus à l’issue de cette rencontre. Les deux formations visent respectivement un huitième titre, pour le club francilien, et un deuxième, pour les Lyonnais. L’équipe dirigée par Rudi Garcia ambitionne également une qualification pour l’Europe (barrages C3), en cas de succès. Sur le plan financier, le vainqueur recevra un peu plus d’un demi-million d’euros, en plus des bonus gagnés, par les deux clubs, pour leurs parcours.

Un demi-million d’euros versés au vainqueur de la finale de la Coupe de la Ligue

Car Paris et Lyon ont déjà reçu leur dotation, avant l’heure. En effet, dans l’attente d’une programmation de la rencontre, depuis l’arrêt du football français le 13 mars dernier (pour pandémie), les deux finalistes ont longtemps ignoré, s’ils allaient pouvoir s’expliquer. De fait, la Ligue de football professionnel a versé, en avril, 2,298 M€ aux équipes. Comme l’équivalent d’une place en finale. Restent les 574 000 euros, promis à la formation qui brandira le trophée. Au total, la victoire rapportera 2,872 millions d’euros.

PSG – OL : Une prime en augmentation sur la saison 2018-19

Le tenant en titre, Strasbourg, avait empoché 2,767 M€ lors de l’édition 2018-19. C’est 105 mille euros de moins que ce que pourra gagner le PSG ou l’OL, vendredi. Ces derniers, étant européens lors du dernier exercice, sont entrés directement en huitièmes de finale, avec une prime de plus de 600 000 euros. Pas de changement concernant l’affluence. Le dispositif en place en Coupe de France, la semaine dernière, est reconduit à l’identique. Pas plus de 5 000 spectateurs sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte. Les Bad Gones et le CUP (Collectif Ultras Paris), principaux groupes de supporters des deux clubs, ne seront pas de la partie, jugeant les 300 places allouées beaucoup trop faibles. La rencontre sera retransmise en direct sur France 2 et Canal+ Sport. Coup d’envoi prévu pour 21h10.