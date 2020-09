PSG – OM : Qui va gagner le Clasico selon les bookmakers ?

L’exercice 2020-21 à peine débuté, le premier rendez-vous important ébranle déjà les fans. Le PSG et l’OM s’affrontent ce dimanche 13 septembre à 21h, pour la deuxième journée de Ligue 1. Ce Clasico est marqué par les possibles absences de certains joueurs parisiens, testés positifs au coronavirus. Malgré cet élément important, les bookmakers envisagent clairement une victoire de Paris, mais sont moins certains du score.

Encore un Clasico remporté par le PSG ?

Depuis 9 ans, en 20 oppositions, le PSG n’a toujours pas perdu contre l’Olympique de Marseille. Cette année, le Clasico pourrait prendre une toute autre tournure pour l’OM, qui voit son adversaire privé de plusieurs de ses stars depuis quelques jours. En dépit de ces absences et de la défaite des parisiens contre Lens (0-1), lors de la première journée de Ligue 1, les spécialistes voient le club de la capitale s’imposer, avec une cote moyenne de 1,64 chez les cinq opérateurs que nous avons observé. Les chances de victoire des marseillais sont évaluées, quant à elles, à 4,32 contre 1, alors que le match nul semble le moins probable et est coté à 4,72. Les résultats exacts semblent difficiles à prédire, et le match devrait être serré. Les scores les plus probables sont une victoire 2 buts à 1 pour le PSG (6,89) ou le match nul à 1-1 (7,48).

Neymar pour crucifier l’OM ?

Au lendemain d’une belle saison avec le PSG, les bookmakers verraient bien Neymar lancer sa saison statistique contre le grand rival. Miser sur un but du Brésilien vous rendrait 1,95 fois votre mise ; 6 fois s’il en met au moins deux. Un but de Mauro Icardi est, lui, coté à 2,1 par les opérateurs, plus confiants pour lui que pour Julian Draxler, évalué à 2,35. Chez les marseillais, les spécialistes pensent à Dario Benedetto, à 3 contre 1, pour aller inquiéter les hommes de Thomas Tuchel. Des buts de Florian Thauvin et Dimitri Payet les inspirent moins, et sont cotés respectivement à 3,90 et 4,40. Rendez-vous dimanche à 21h sur Telefoot pour assister à ce choc des rivaux.