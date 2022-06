PSG, OM, SRFC, Chelsea, Real… Ce que les clubs ont gagné de la C1 en 2021

Ce que les clubs ont gagné de la Ligue des champions 2020-2021.

L’UEFA a partagé le bilan financier de la saison 2020-2021, dans lequel est indiqué ce que les clubs participant à la Ligue des Champions 2021 ont financièrement gagné. Si le PSG arrive à tenir tête aux plus grandes formations d’Europe comme Chelsea ou le Real Madrid, l’OM et le SRFC pointent bien plus bas que la 4e place parisienne. Au total, plus d’1,9 milliard d’euros ont été versés aux équipes ayant participé à la compétition reine du football européen.

Le PSG en 4e position, derrière Chelsea, City et le Real

Sont pris en compte les droits audiovisuels, les primes à la performance, le coefficient UEFA, ainsi que le bonus de participation commun à toutes les équipes. Dans cet exercice, c’est le vainqueur de l’édition 2021, Chelsea, qui arrive en tête de la liste. Le club londonien devance le finaliste, Manchester City, de 698 000 euros. Les Madrilènes s’emparent de la troisième place pour un écart infime de 2 000 euros, avec l’équipe francilienne. Pour rappel, le parcours des deux équipes s’était arrêté en demi-finale.

L’UEFA a moins versé à l’OM et au SRFC en cumulé qu’à Paris

Des phases finales que les deux autres représentants français n’avaient pas connu puisque Marseille (18e), tout comme Rennes (27e), avait fini à la dernière position de leur groupe de poule. Si le club phocéen gagne quasiment 50% (45,4% pour être exact) de plus que le Stade Rennais, c’est en grande partie parce que ses revenus sur le coefficient UEFA (13,3 M€) sont trois fois supérieurs à ceux des Bretons (4,4 M€).

Les clubs ayant touché le plus d’argent de la Ligue des Champions 2021

1. Chelsea = 119,8 M€

2. Manchester City = 119,1 M€

3. Real Madrid = 109,9 M€

4. PSG = 109,9 M€

5. Bayern Munich = 92,9 M€

6. Liverpool = 88,1 M€

7. Barcelone = 84,9 M€

8. Juventus = 82,9 M€

9. Borussia Dortmund = 78,9 M€

10. Atletico de Madrid = 75,1 M€

…

18. Olympique de Marseille = 47,1 M€

…

27. Stade Rennais = 32,4 M€