PSG – Atalanta : Que va donner la rencontre selon les bookmakers ?

C’est le D-day pour le PSG, qui reprend la compétition européenne ce mercredi (au jour de ses 50 ans), avec un quart de finale de la Ligue des champions, à disputer à l’équipe de l’Atalanta Bergame. Sur la papier, Paris, avec son effectif pléthorique et ses stars est favori des débats, contre une formation italienne novice à ce niveau. Et les bookmakers de France, que prévoient-ils de ce match ? Croient-ils au collectif de Thomas Tuchel ?

Le PSG a les faveurs des bookmakers, mais ça s’annonce serré

Et bien oui, et sans exagérer non plus d’un trop plein de confiance, l’indice est bon pour le champion de France. A la question : « quelle équipe va se qualifier ? », le PSG est coté à 1,53 et son rival transalpin, à 2,53. Un point d’écart qui fait toute une différence. Si Paris devrait donc voir les demi-finales, ça risque de ne pas être simple pour autant. Amis cardiaques, peut-être sera-t-il plus judicieux pour vous de vous abstenir, car les opérateurs convergent plutôt vers un match nul 1-1, au bout des 90 minutes initiales. La cote moyenne est de 6,72.

Gare au duo Zapata-Muriel à le pointe de l’attaque adverse

Et dans cette nouvelle configuration de la C1, il n’y a pas de deuxième chance, avec un match retour ; ils sont tous éliminatoires. Néanmoins, pour contrebalancer le partage du score, la victoire 2-1 de Paris est en balance, à 7,47 contre un. A Marquinhos et ses camarades de museler Duvan Zapata et Luis Muriel devant. Les deux attaquants de l’équipe sont donnés buteurs à respectivement à 2,54 et 2,83. Mais il y a mieux du côté de la triplette offensive parisienne, si elle est alignée (Mbappé est incertain), avec Icardi buteur à la cote moyenne de 2,33, Neymar, à 2,2 et Kylian Mbappé, à 2,12. Atalanta – PSG est à suivre ce mardi à partir de 21h, en direct sur RMC Sport.