PSG ou Atalanta : qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Le PSG a hérité de l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions. Les deux clubs connaissent même leurs adversaires pour le tour suivant, en demi-finale, puisqu’il s’agira de l’Atlético ou du RB Leipzig. Le chemin vers la finale peut s’ouvrir cette année, pour le champion de France en titre. Attention, tout de même aux Italiens, révélation de la Série A, avec une 3e place (au 10 juillet 2020), et la meilleure attaque du championnat (85 buts). Les bookmakers donnent leurs avis.

Les cotes de cette rencontre restent relativement serrées. Le PSG vainqueur à l’issue de la confrontation est donné à 2,15, quand l’Atalanta est cotée à 2,85, selon la moyenne des bookmakers. Le match nul est quant à lui estimé à 4. Étrange, quand on voit que le score le plus probable est le 1-1, à 6,5. Les Parisiens gagnant sur le score de 1-2 suivent et paient près de 7,5 fois la mise. La qualification des hommes de Thomas Tuchel est évaluée à 1,5 contre 2,2 pour les coéquipiers de Papu Gomez.

Les coéquipiers de Neymar devraient se qualifier dans le temps réglementaire

Le temps réglementaire devrait suffire aux coéquipiers de Neymar, pour passer au tour suivant, selon les opérateurs en ligne. Malgré un score de parité (1-1), annoncé par ces derniers, le PSG qualifié au bout des 90 premières minutes est coté à 1,8 quand l’Atalanta rapporte quasiment 3 fois la mise. En cas de bonne prédiction concernant le score, une qualification en prolongations des Franciliens vaut 9, alors que celle des Italiens est évaluée à 14. Pour les tirs au but, les estimations grimpent légèrement (13 contre 16). Les paris sont lancés.