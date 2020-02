PSG ou Borussia : Qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Premier acte ce mardi, à Dortmund en Allemagne. Enjeu de la double confrontation entre le PSG et le Borussia Dortmund, une place en quarts de finale de la Ligue des champions 2020. Les deux équipes ont des attaques de feu et parfois elles accusent certaines largesses défensives. D’aucuns affirment qu’il n’y aura pas de 0-0 entre les deux clubs. Qu’en pensent les bookmakers de France ? Et surtout, qui voient-ils se qualifier ?

Le PSG est donné favori face au Borussia Dortmund

Ne ménageons pas plus loin le suspense, tous sont plutôt optimiste pour le champion de France. Paris va franchir cette étape et voir la phase suivante, à la cote moyenne de 1,24 contre un. Le rapport est plus faible (donc plus probables), que celui attribué à la qualification du Borussia, à 3,3. Confiants, les opérateurs de jeu le sont dès le match aller, ce mardi en soirée. Le Paris SG sort vainqueur à 2,18 contre un, contre 2,9 est plus, le succès des jaunes et noirs à domicile.

Paris qui contrôle à l’aller et se qualifie au retour

Quant au nul, c’est une hypothèse jugée plus lointaine, à 3,7 sauf qu’à donner un résultat exact aux débats du match aller, les bookmakers penchent tous vers une parité 1-1. C’est coté à 6,6 contre un. Et ce ne serait probablement pas pour déplaire à Thomas Tuchel, dans son ancienne maison. Avant de peut-être se mettre à l’abri au Parc des Princes. C’est le scénario que nous dessinent les opérateurs.