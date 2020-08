PSG : Par la faute de Choupo-Moting, il rate 200 000€

A une poignée de secondes près le coup était presque parfait. Fallait-il quand même derrière, que Leipzig vienne à bout de l’Atlético Madrid, ce jeudi soir, dans le deuxième quart de finale de la Ligue des champions, pour définitivement cocher le billet. Ce mercredi, un anonyme a caressé le doux rêve d’empocher 230 000 dollars (près de 200 000 euros), aussi longtemps que l’Atalanta (qu’il avait donné vainqueur) a tenu le PSG en échec.

Un combo de quatorze matches dont douze validés avec succès

Pour une mise initiale de 25 dollars, c’eut été grandiose. Jusqu’alors tout s’était parfaitement huilé pour lui, qui a misé tout à la fois sur la fin des huitièmes de finale de la Ligue des champions et la suite de la Ligue Europa. Un combo de quatorze matches, dont douze validés jusqu’à cette rencontre Paris Saint-Germain – Atalanta. Et l’entrée décisive d’un certain Eric Choupo-Moting, que le football français célèbre aujourd’hui.

On the brink of $233k… Would you cash out?#UCL pic.twitter.com/ilZQdjTIFz — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 12, 2020

Et soudain, Choupo-Moting a qualifié le PSG…

Pas celui à l’origine de ce ticket presque gagnant, qui doit assurément maudire l’attaquant camerounais, pour avoir jailli de sa boîte dans les arrêts de jeu. Quelques minutes après l’égalisation de son compatriote Marquinhos. Bergame a tenu un peu plus d’une heure de jeu, sa qualification pour les huitièmes de finale.