PSG – Plébiscite des enfants pour le maillot de Mbappé

Plébiscite pour deux joueurs du PSG. Sans surprise à ce niveau, Kylian Mbappé et Neymar sont les deux joueurs du club champion de France, que les fans réclament le plus en flocage au dos de leurs maillots. Cela est vrai depuis que le Brésilien et le Français évoluent ensemble, à Paris. Ici, cela vaut selon nos informations, sur toutes les pièces vendues dans les stores officiels, indépendamment des ventes réalisées sur le digital.

Plus de maillots de Mbappé vendus chez les enfants

Les deux flèches offensives concentrent clairement le plus gros des vente. Mais c’est le champion du monde 2018 qui a le plus de succès auprès des enfants, tandis que le rapport s’équlibre chez un public plus adulte. Cette saison 2019-20, les ventes de maillots et de produits dérivés ne semblent pas fléchir. Il peut s’écouler jusqu’à 500 pièces, les seuls soirs de matches, à l’enseigne sis face au stade du Parc des Princes.

Le PSG dépasse le million de pièces vendues chaque année

Le modèle domicile est celui qui, comme chaque année est le plus demandé. Avec toutefois un succès constaté sur les deux autres modèles que sont le blanc, en third, pour la Ligue des champions et le orange et noir Jordan, porté à l’extérieur (ce dernier surtout chez les plus jeunes). Le PSG aurait écoulé l’année 2019 dernière, plus de 1,5 millions de tuniques, mais les chiffres ne sont jamais connus avec précision.