PSG : Premier aperçu des joueurs parisiens sur FIFA 22

Les joueurs du PSG sur FIFA 22/

Plus on se rapproche de l’échéance de la sortie de FIFA 22, et plus les éléments qui composent le titre nous sont dévoilés. Le PSG est cette saison encore, un club qui compte pour l’éditeur canadien EA Sports, car son attaquant, Kylian Mbappé, tient le haut de l’affiche en tant qu’ambassadeur premium du titre, sur la couverture.

Le PSG partage un 1er visuel de ses hommes sur FIFA 22

De fait, c’est d’abord par le club de la capitale notamment que circulent les premiers visuels du titre, à sortir dans le mois de septembre. Ce jeudi Paris dévoile sur ses réseaux sociaux une première image montrant quelques-uns des principaux cracks du collectif : Marco Verrratti, le capitaine, Marquinhos, Kylian Mbappé, la recrue Achraf Hakimi à ses côtés et sur la droite, le Brésilien Neymar.

Le nouveau maillot extérieur 2021-2022 en prime

Autre détail qui ne nous aura pas échappé, cette séquence est produite dans le tout nouveau maillot extérieur 2021-2022 que Nike vient de dévoiler, au bénéfice des joueurs de Mauricio Pochettino.