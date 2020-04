PSG – Quand LeBron James « drague » Kylian Mbappé

Tous les clubs du globe voudraient avoir Kylian Mbappé avec eux, mais rares sont ceux qui peuvent prétendre se l’offrir, avant même de savoir si le joueur est lui même intéressé. Liverpool est dans cette liste, le club champion d’Europe en titre envisagerait même une approche, dans le cas ou son ailier Sadio Mané, lui aussi très convoité, partait au Real Madrid, comme c’est de plus en plus envisagé.

Liverpool voudrait Mbappé et compte sur Nike pour l’aider à le recruter

En ce cas, l’attaquant du PSG deviendrait une cible privilégiée. Avec le soutien de l’équipementier Nike pour assumer le coup possiblement énorme du transfert, entre l’indemnité à payer et le salaire à verser au joueur. Le journal The Sun l’évoque, il écrit que l’équipementier américain, nouveau partenaire des Reds de Liverpool à compter de la saison 2020-21 pourrait aider le club à payer les 400 000 livres hebdomadaires (près de 24 M€ la saison), qu’il faudrait offrir à Mbappé pour le recruter. La marque verrait d’un très bon oeil l’association du collectif de Jürgen Klopp, sextuple vainqueur dans l’histoire de la C1 et celle du prodige tricolore de 21 ans.

LeBron James pour discuter en direct avec l’attaquant du PSG

Pour mieux le convaincre de venir, Nike dispose d’un autre atout plus singulier, mais d’importance dans la négociation directe avec le joueur : le basketteur LeBron James. Que vient faire le triple champion NBA dans cette histoire me direz-vous ? D’abord, il est l’une des images majeures de Nike, comme Neymar et Cristiano Ronaldo. Et comme va le devenir progressivement, Kylian Mbappé. Surtout King James est l’un des actionnaires du fond d’investissement Fenway Sports Group, lui même propriétaire des Red Sox de Boston et du Liverpool FC. Par ricochet, LeBron James est donc l’un des patrons, même minoritaire, du club de la Mersey.

Le champion NBA appartient au fond d’investissement à la tête des Reds

D’une légende d’un sport à une autre en devenir, il y a des choses qui se font naturellement. L’atout séduction est ici fort, sachant que sportivement, Mbappé devrait trouver ce qu’il cherche chez les Reds, si l’on en juge par les dernières saisons, ponctuées de la Ligue des champions 2019 et d’un titre attendu en Premier League, cette saison. Si celle-ci va bien à son terme…