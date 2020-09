PSG : Que gagne Nasser al-Khelaïfi le président du PSG ?

Au troisième jour du procès de Jérôme Valcke et de Nasser al-Khelaïfi, l’ex-secrétaire de la FIFA a été entendu ce mercredi matin, selon L’Equipe et le président du PSG et patron du groupe BeIN Sports, l’après-midi. L’affaire est jugée en Suisse, au Tribunal pénal fédéral (TPF) de Bellinzone qui cherche à savoir s’il y a eu corruption entre l’UEFA et le groupe audiovisuel, pour l’attribution des droits télé, des Mondiaux 2026 et 2030.

Président du PSG et dirigeant de BeIN Sports

Le journaliste suisse au quotidien Le Temps, Laurent Favre, suit le procès en cours et ce mercredi il a fait des révélations, sur ce que gagne Nasser al-Khelaïfi et l’étendue de sa fortune. Diplômé d’économie à l’université de Doha, NAK campe plusieurs casquettes professionnelles : il est, on l’a dit plus haut, président du conseil de surveillance du Paris Saint-Germain, il dirige le groupe BeIN Sports, et il est par ailleurs président de la Fédération asiatique de tennis, et celui de la Fédération du Qatar, de squash, tennis et badminton.

Première «révélation» au procès de Nasser al-Khelaïfi: ses revenus, estimés entre 15 et 25 millions de dollars annuels, et sa fortune, située entre 70 et 100 millions. — Laurent Favre (@LaurentFavre) September 16, 2020

Des revenus 12 à plus de 20 M€ pour Nasser al-Khelaïfi

Pour toutes ces activités, Nasser al-Khelaïfi gagnerait selon les révélations du procès, rapportées par Laurent Favre, de 15 à 25 millions de dollars par an (12,6 à 21,1 M€). C’est peu ou prou l’équivalent de l’ailier argentin Angel di Maria, dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. Ces émoluments vaudraient à l’homme d’affaire de 46 ans, une fortune personnelle, estimée entre 70 et 100 millions de dollars (de 59 à 84,5 M€).