PSG, Real, Juve : Où jouera Pogba à la rentrée selon les bookmakers ?

Le foot est à l’arrêt, mais le marché des transferts ne s’interrompt jamais. A tout le moins il y a de l’activité le temps des périodes autorisées et de la réflexion, tout le reste de la saison. Parmi les joueurs bankable dont on sait que le futur est incertain, il y a le milieu de terrain Paul Pogba. A Manchester United cette saison 2019-20, il n’a joué que 7 matches, parce en raison d’une cheville fragile qui a nécessité son opération. Son départ d’Angleterre se murmure de plus en plus. Mais alors où pourrait aller le champion du monde français ?

La tendance est plutôt à ce que Pogba reste à Manchester United

Chez les bookmakers du Royaume-Uni, la tendance est d’abord au maintien des choses. C’est-à-dire que Pogba poursuive l’aventure à Manchester, jusqu’au terme de son contrat fixé à la fin de l’exercice prochain, au 30 juin 2021. L’hypothèse vaut une cote de 1,3 contre un. Sinon, les opérateurs hésitent, entre deux voire trois destinations possibles pour lui. En premier le Real Madrid. L’été dernier, il était déjà question d’un départ de la Pioche, au service de Zinedine Zidane, mais les négociations n’ont abouti à rien. Pour la saison prochaine, l’arrivée de Pogba chez les Merengue est coté à 2,75.

Sinon un départ au Real, la Juve voire au PSG

Suit la Juventus qui a lancé le Français dans le grand bain du football international. Pogba s’y est épanouit, avant de rentrer sur Manchester. Qu’il y retourne paie 4 fois la mise initiale. Et 5 la cote attribuée au PSG. Un transfert au club de la capitale n’est pas une idée à écarter. Les bookmakers de Grande-Bretagne la tiennent pour plausible. Plus que d’autres clubs qui suivent dans la hiérarchie, comme le Barça à 8 ou l’Inter Milan, à 10. Ces cotes répondent à la question de savoir où jouera Paul Pogba, au 2 septembre 2020.