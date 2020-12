PSG, Real, United : Où ira la pépite Szoboszlai selon les bookmakers ?

Après Erling Haaland, Dominik Szoboszlai ? Il y a un an, le RB Salzbourg révélait l’attaquant norvégien sur la scène internationale, cette saison 2020-21, la nouvelle pépite est Hongroise et évolue dans un registre différent, plus bas au milieu de terrain. Haaland était parti dans l’hiver, Szoboszlai le pourrait également, car il est suivi, sinon courtisé, par de plus grosses cylindrées européennes.

Le PSG sur la piste, mais pas la cote la plus sûre

Dont le PSG, mais l’intérêt du club de la capitale pour le jeune homme de 20 ans est jugé moindre qu’ailleurs. Chez les bookmakers anglais, la cote à 10 en atteste. C’est une hypothèse, mais il y a plus sûres possibilités. La première étant évidemment qu’il termine sa saison en Autriche. C’est coté à 1,5 contre un, en moyenne. Sinon qu’il remonte la filière Red Bull, en passant de Salzbourg au supérieur RB Leipzig, en Bundesliga, à 3,5 contre un.

Dominik Szoboszlai pourrait animer le prochain mercato

Arsenal, à 5, le Milan AC, à 7 et Manchester United, à 8 sont placés en outsiders. Moins les Spurs de Tottenham, à 15 ou la Lazio Rome, à 20. Quant au Real Madrid, la cote également à 20 témoigne d’un intérêt manifestement lointaine des Merengue, bien que certaines rumeurs du web affirment le contraire. Dominik Szoboszlai pourrait être l’une des grandes attractions de l’hiver, sur le marché des transferts.