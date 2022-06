PSG : Salaire, contrat, ce que le PSG proposerait à Zidane

Il est, ce vendredi, beaucoup de question de Zidane au PSG.

Elle enfle, elle enfle, la rumeur du jour, menant Zinedine Zidane au PSG. Bien qu’elle aurait été démentie par le club, elle n’a que rarement, pour ne pas dire jamais, pris autant d’épaisseur. Alors même que Mauricio Pochettino est toujours officiellement en poste sur le banc de l’entraîneur, normalement jusqu’au terme de la saison 2022-2023 à venir très bientôt, l’arrivée de ZZ au club de la capitale eclipse l’actualité, alors que se pressent avec, les éléments premiers de l’opération.

Retroscena #PSG – L’assalto a #Zidane è firmata #AlKhelaifi che da mesi vuole Zizou in panchina e gli ha offerto biennale da €25M a stagione per convincerlo. #Campos invece preferirebbe #Galtier col quale ha già lavorato e vinto al Lille… #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 10, 2022

2 ans et 25 M€ par an, le contrat de Zidane au PSG

Il est notamment question depuis l’Italie et les journalistes de la Gazzetta dello Sport, d’un contrat proposé au coach, triple vainqueur de la Ligue des champions, sur les deux prochaines saisons, jusqu’au 30 juin 2024. Cela s’accompagnant d’un salaire annuel à 25 millions d’euros, hors primes additionnelles qui serait inédit pour le PSG et le sport français, à plus du double de ce que gagne Mauricio Pochettino, au même poste.

Equivalent au deuxième coach le mieux payé du foot

Cela ferait alors de Zidane le deuxième entraîneur le mieux rémunéré sur la planète football, derrière Diego Simeone et son salaire à plus de 3 millions d’euros mensuels, mais devant Josep Guardiola pour autre technicien que le board parisien aimerait avoir à son service.