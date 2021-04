PSG : Salaire, contrat, ce que Neymar va résigner avec le PSG

« Ce n’est même plus une question que je resigne ou non. Je me sens très à l’aise ici. Je me sens plus heureux à Paris ». La confidence est signée de Neymar au média, TNT Sports Brésil, dans la foulée de la qualification du PSG, pour les demi-finales de la Ligue des champions. Désireux de partir, il y a deux ans en arrière, l’attaquant brésilien a complètement changé d’état d’esprit et son envie est désormais de poursuivre avec le Paris SG.

Où son contrat s’achève en 2022, une échéance désormais devenue trop proche pour que le club soit contraint d’agir. Et donc de le prolonger, à ce propos les détails de sa future extension de bail sont connues, à la faveur des informations de l’excellent journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira. Il évoque un contrat sur cinq ans, avec pour terme le 30 juin 2026.

Done deal and confirmed! #Neymar will extend his contract with #PSG until 2026 with an option for another season (€30M/year). Official announce is coming in the next few days. #transfers https://t.co/WsSZ6Gp5hT

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2021