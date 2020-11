PSG : Top 10 des favoris des bookmakers pour remplacer Tuchel

Au cœur d’une petit guerre avec son directeur sportif Leonardo, concernant les choix réalisés durant le dernier mercato, Thomas Tuchel est encore pointé du doigt pour ses choix critiquables, après la défaite de Paris face à Leipzig en Ligue des Champions (1-2). Cette situation délicate interpelle la presse anglaise, mais aussi les bookmakers, qui proposent à la mise une bagatelle de noms susceptibles de remplacer le coach du PSG, si celui-ci venait à quitter le club.

Allegri ou Pochettino pour remplacer Tuchel selon les bookmakers

En tête de ces derniers, Massimiliano Allegri est le coach le plus en mesure de prendre le poste, d’après les opérateurs outre-manche. L’ancien entraineur de la Juventus de Turin, qui n’a pas retrouvé de banc depuis mai 2019, dispose d’une cote de 1,5 contre 1. Derrière lui, un autre tacticien mis sur la touche il y a environ un an : Mauricio Pochettino, à 2,2. Remplacé par José Mourinho à la tête de Tottenham après avoir hissé le club en finale de Ligue des Champions 2019, l’Argentin semble avoir toutes les capacités pour emmener le groupe aussi, voire plus, loin que la saison dernière, s’il est enrôlé par la direction parisienne.

Le PSG pourrait faire appel à des noms déjà connus du club

Parmi les 10 noms qui apparaissent comme favoris, certains ont déjà officié au PSG. C’est le cas de Laurent Blanc, entraineur du club de 2013 à 2016, qui se place 5ème nom le plus probable, à 1,5 contre 1. En 9ème position, celui qui précédait l’ancien international français, Carlo Ancelotti, pourrait aussi faire son grand retour. Actuellement à la tête d’un Everton en grande forme, on ne l’imagine pas quitter ses Toffees tout de suite, d’où sa cote de 25. Enfin, la réponse à la question se trouve peut-être déjà dans le club de la capitale. Quatrième mentionné par les opérateurs anglais, c’est Leonardo « himself », qui pourrait prendre la place de son collègue Thomas Tuchel, et retrouver le poste d’entraineur, qu’il avait tenu à l’AC Milan puis à l’Antalyaspor. Sa cote s’élève à 12.

Les 10 favoris des bookmakers pour remplacer Tuchel au PSG :